Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2: Τα Highlights της νίκης των «πρασίνων» (vid)
Στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας τερμάτισε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» πέρασαν από την Καβάλα επικρατώντας με 2-1 των «αργοναυτών», σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Βιθέντε Ταμπόρδα πέτυχε και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του «τριφυλλιού».
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε και δύο δοκάρια, ενώ ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να βγαίνουν εκτός λόγω τραυματισμού. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις φάσεις της αναμέτρησης αυτής.
