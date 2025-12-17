Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καβάλα επικρατώντας με 2-1 των «κυανόλευκων» και τερμάτισε στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας τερμάτισε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» πέρασαν από την Καβάλα επικρατώντας με 2-1 των «αργοναυτών», σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Βιθέντε Ταμπόρδα πέτυχε και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε και δύο δοκάρια, ενώ ο Ισπανός τεχνικός είδε τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να βγαίνουν εκτός λόγω τραυματισμού. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις φάσεις της αναμέτρησης αυτής.