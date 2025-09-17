Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 4-1.

Ο Λεβαδειακός διέρυσε τον ΠΑΟΚ στο δημοτικό γήπεδο της Λιβαδειάς με 4-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Βοιωτοί ήταν πιο σοβαροί εκμεταλλεύτηκαν κάθε λάθος του ΠΑΟΚ. Στο 12' ο Φίλων έκανε τρομερή κούρσα, γύρισε τη μπάλα από δεξιά και ο Κεντζιόρα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 36' έγινε το 1-1 με πέναλτι του Τσάλοφ, το οποίο κέρδισε ο νεαρός Μπέρδος από τον Φίλωνα. Στο 40', όμως, ο Βήχος με κεφαλιά σε φάουλ του Βέρμπιτς έκανε το 2-1.

Στο 51' ο Κεντζιόρα έκανε πέναλτι σε φάση που δεν υπήρχε κίνδυνος και ο Πεντρόζο έγραψε το 3-1. Στο 53' ο Μανθάτης με δεξί σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Τα highlights του αγώνα