Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε στην ομάδα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κι επισήμανε ότι θέλουν να τον διώξουν από την Ελλάδα.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης σήμερα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων στο OPEN, μίλησε διαδικτυακά στους εργαζόμενους και μετέφερε τις εγκάρδιες ευχές του για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εμφανίστηκε με φανέλα του συλλόγου και στη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην προσπάθεια ορισμένων να τον διώξουν, όπως είπε, από την Ελλάδα, έκανε αναφορά στον Δικέφαλο και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και κατέληξε με νόημα ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη...

Μεταξύ άλλων ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν κάποιες ενέργειες ανθρώπων οι οποίες δεν είχαν νόημα και μάλιστα ήταν και αναποτελεσματικές. Ανθρώπων, που μέρα νύχτα, προσπαθούν να εξωθήσουν τον Σαββίδη εκτός Ελλάδος.

Θα το πω για μία ακόμη φορά, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δε ζουν γονατιστοί και πεθαίνουν όρθιοι.

Η δική σας ικανότητα, η δική σας αντιμετώπιση προς τη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνάτε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, σίγουρα έχουν αναγνωριστεί και μάλιστα έχουν γίνει αντιληπτές από αυτούς που κάθε μέρα περίμεναν την ταφή του OPEN .

Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι αυτοί απογοητεύτηκαν. Οφείλω να παραδεχτώ ότι είμαι ευχαριστημένος, καθώς αποδείχτηκαν υπερβολικά μυωπικοί.

Παράλληλα, στις προσπάθειες να επιβάλουν κάποιες άλλες απόψεις στο Λιμάνι, να χτυπήσω ξύλο, αποδείξαμε ότι εμείς είμαστε ικανοί στο να αντιμετωπίζουμε χτυπήματα. Η προσπάθεια να υπάρξει προς τον ΠΑΟΚ μία αντιμετώπιση μειωτική, είχε την ίδια κατάληξη.

Η δική μου συμπεριφορά, είναι ανθρώπου ο οποίος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Περιμένετε! ΔΕΝ τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα».