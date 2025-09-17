Αιγάλεω - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε στην έδρα του Αιγάλεω με 1-0 και πήρε το πρώτο της τρίποντο στη διαδικασία. Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι.
Στο 23ο λεπτό του αγώνα του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» ο Γκρούγιτς άνοιξε την μπάλα στα αριστερά, ο Πένραϊς έκανε το γύρισμα και ο διεθνής φορ από την Αϊτή με τελείωμα μιας επαφής άνοιξε το σκορ.
Παρά τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο ο Δικέφαλος κατάφερε να δημιουργήσει ευκαρίες τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε και θα μπορύσε να το «πληρώσει», καθώς στο 58ο λεπτό ο Κουιρουκίδης σημάδεψε με πλασέ το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι.
