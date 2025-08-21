Η ΕΠΟ έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 3 Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της φάσης των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ορίστηκαν τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας που περιλαμβάνουν τις 20 ομάδες της League Phase.

Η κλήρωση για το πρόγραμμα των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης του θεσμού. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις (δύο εντός και δύο εκτός έδρας), με συνολικό αριθμό 40 αγώνων.

Η ΕΠΟ, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση

Αναλυτικά:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

