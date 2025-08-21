Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας για τη League Phase του θεσμού
Με την ολοκλήρωση της φάσης των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ορίστηκαν τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας που περιλαμβάνουν τις 20 ομάδες της League Phase.
Η κλήρωση για το πρόγραμμα των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης του θεσμού. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις (δύο εντός και δύο εκτός έδρας), με συνολικό αριθμό 40 αγώνων.
Η ΕΠΟ, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
Αναλυτικά:
- 1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
- 2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.
- 3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.
- 4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.
- 5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.
Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.
