Ο τεράστιος Ρότζερ Φέντερερ ετοιμάζεται να μπει στο πάνθεον του τένις, καθώς στα μέσα Αυγούστου θα ανάμεσα στους θρύλους του αθλήματος μπαίνοντας στο Hall of Fame.

Έχοντας κερδίσει τα πάντα στην τεράστια καριέρα του, ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ ετοιμάζεται να γράψει μια ακόμα χρυσή σελίδα. Συγκεκριμένα ο Ελβετός τενίστας, ίσως ο καλύτερος που έχει υπάρξει στο άθλημα αυτό θα γραφτεί στην ιστορία μιας και στα μέσα Αυγούστου θα συμπεριληφθεί στο Hall of Fame.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026 στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ και ο ίδιος μιλώντας γι' αυτό ανέφερε τα εξής: «Συνιστά τεράστια τιμή για μένα να εισαχθώ στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις και να στέκομαι δίπλα σε τόσους πολλούς από τους μεγάλους πρωταθλητές του αθλήματο. Το να αναγνωρίζομαι με αυτόν τον τρόπο από το άθλημα και από τους συνομήλικούς μου είναι βαθιά συγκινητικό.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πάντα εκτιμούσα την ιστορία του τένις και το παράδειγμα που έθεσαν όσοι ήρθαν πριν από εμένα. Ανυπομονώ να επισκεφθώ το Νιούπορτ τον Αύγουστο για να γιορτάσω αυτή την ξεχωριστή στιγμή με τους ανθρώπους του τένις».