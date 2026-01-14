Στην Ομόνοια 29ης Μαΐου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τσουκαλάς

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Σταύρος Τσουκαλάς, θα παραμείνει στην Κύπρο καθώς υπέγραψε με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Παίκτης της Ομόνοιας 29ης Μαΐου είναι με κάθε επισημότητα ο Σταύρος Τσουκαλάς, όπως γνωστοποίησε σήμερα το πρωί ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Ο 37χρόνος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, μετακομίζοντας από την Καρμιώτισσα, στην οποία βρισκόταν τα τρία τελευταία χρόνια. Ο ποδοσφαιριστής, που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων, σε ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίζει ακάθεκτα την ποδοσφαιρική του πορεία, παρα την ηλικία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομόνοια 29ης Μαΐου:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Σταύρο Τσουκαλά.

Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 23/05/1988 και αγωνίζεται στην θέση του αμυντικού μέσου.

Καλωσορίζουμε τον Σταύρο στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.