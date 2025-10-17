Σοκ στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας

Σοκαρισμένη η κυπριακή κοινωνία με την ξαφνική είδηση για την εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου της ομάδας των Πολεμιδιών, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του.

Πανικός έχει προκληθεί το πρωί της Παρασκευής (17/10) στην Κύπρο, μετά την είδηση της δολοφονίας γνωστού επιχειρηματία, ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, ο άνδρας που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από άγνωστο, ήταν ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους. Ο θύτης που οδηγούσε μοτοσυκλέτα, αρχικά πυροβόλησε το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα, και, στη συνέχεια, αφού του ανέκοψε την πορεία, τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε έξω από την οικία του 49χρονου, τον οποίο ο γιός του έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο, με σκοπό να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Καθοδόν, προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και ο άτυχος επιχειρηματίας να αφήσει την τελευταία του πνοή.