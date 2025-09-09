Τέλος από την Πάφο ο Τάνκοβιτς, συνεχίζει στην Ομόνοια

Παρελθόν από την Πάφο ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, καθώς οι πρωταθλητές Κύπρου ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Συνεχίζει στην Ομόνοια.

Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς, με τον 30χρονο ποδοσφαιριστή να ανακοινώνεται άμεσα από την Ομόνοια (συνεργασία ενός έτους). Η πρωταθλήτρια Κύπρου έλυσε τη συνεργασία της με τον Σουηδό μεσοεπιθετικό, μιας και δε βρισκόταν στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Θυμίζουμε, πως ο Τάνκοβιτς δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς του Champions League. Ο Τάνκοβιτς έπαιξε με την Πάφο συνολικά 134 φορές και πέτυχε 34 τέρματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αντιπάλου του Ολυμπιακού: «Η Πάφος FC ανακοινώνει την αποχώρηση του Muamer Tanković, έπειτα από ένα αξέχαστο ταξίδι γεμάτο κοινές στιγμές και επιτυχίες.

Από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα μας, ξεχώρισε όχι μόνο για την ποιότητά του στο γήπεδο, αλλά και για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αληθινή αγάπη που έδειξε προς τον Σύλλογο και την Κοινότητά μας.

Ως ένας από τους αρχηγούς μας, είχε καθοριστική συμβολή στις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Πάφος FC — κατακτώντας το Κύπελλο, το πρώτο Πρωτάθλημα και ζώντας στιγμές δόξας στην Ευρώπη. Ο Muamer φεύγει ως αληθινός ηγέτης, πρωταθλητής και για πάντα μέλος της οικογένειας της Πάφος FC.

Σε ευχαριστούμε, Tanko».