Σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα μετά τον Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος ετοιμάζεται για νέα μεταγραφική βόμβα! Οι πρωταθλητές Κύπρου βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έντισον Καβάνι.

Μετά την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος δεν λέει να κατεβάσει ταχύτητα. Αντίθετα, δείχνει έτοιμη να φέρει ακόμη μία τεράστια προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Ο λόγος για τον Έντισον Καβάνι!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, οι πρωταθλητές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 38χρονο Ουρουγουανό επιθετικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς, αλλά δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος για να φορέσει τη φανέλα της Πάφου.

Μετά τον Λουίζ, πάει για Καβάνι

Η πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League έχει φέρει... άλλο αέρα στην Πάφο. Οι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους είναι πλέον ρεαλιστικός στόχος και είναι διατεθειμένοι να κάνουν υπερβάσεις και μάλιστα μεγάλες.

Η περίπτωση του Καβάνι φυσικά δεν είναι εύκολη. Έχει συμβόλαιο με τη Μπόκα ως το τέλος του 2026, όμως οι συζητήσεις για πιθανή αποδέσμευση είναι ανοιχτές και υπάρχει αισιοδοξία πως το deal μπορεί να προχωρήσει.

Ένας «killer» με βαρύ βιογραφικό

Ο Καβάνι είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς στράικερ. Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά clubs όπως η Νάπολι, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετρώντας πάνω από 450 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.