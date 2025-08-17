Πάφος: Πάει για νέο «μπαμ» με Έντισον Καβάνι
Μετά την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, η Πάφος δεν λέει να κατεβάσει ταχύτητα. Αντίθετα, δείχνει έτοιμη να φέρει ακόμη μία τεράστια προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Ο λόγος για τον Έντισον Καβάνι!
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, οι πρωταθλητές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον 38χρονο Ουρουγουανό επιθετικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει στη Μπόκα Τζούνιορς, αλλά δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος για να φορέσει τη φανέλα της Πάφου.
Μετά τον Λουίζ, πάει για Καβάνι
Η πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League έχει φέρει... άλλο αέρα στην Πάφο. Οι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους είναι πλέον ρεαλιστικός στόχος και είναι διατεθειμένοι να κάνουν υπερβάσεις και μάλιστα μεγάλες.
Δείτε ΕπίσηςChampions League: Στα play-offs η Μπενφίκα του Παυλίδη, έκλεισε ραντεβού με Πάφο ο Ερυθρός Αστέρας
Η περίπτωση του Καβάνι φυσικά δεν είναι εύκολη. Έχει συμβόλαιο με τη Μπόκα ως το τέλος του 2026, όμως οι συζητήσεις για πιθανή αποδέσμευση είναι ανοιχτές και υπάρχει αισιοδοξία πως το deal μπορεί να προχωρήσει.
Ένας «killer» με βαρύ βιογραφικό
Ο Καβάνι είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς στράικερ. Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά clubs όπως η Νάπολι, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετρώντας πάνω από 450 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.