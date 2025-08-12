Champions League: Στα play-offs η Μπενφίκα του Παυλίδη, έκλεισε ραντεβού με Πάφο ο Ερυθρός Αστέρας
Θα έχουμε τρεις Έλληνες στα play-offs του Champions League. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ακολούθησε Χατζηδιάκο (Κοπεγχάγη) και Τζόλη (Μπριζ) και ξεκινώντας βασικός φυσικά βοήθησε την Μπενφίκα να επικρατήσει ξανά της Νις και να πάρει την πρόκριση. Η Σλόβαν του Κυριάκου Σαββίδη αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καϊράτ.
Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στην Πορτογαλία, οι Λουζιτανοί νίκησαν με 2-0 και τελείωσαν τη δουλειά. Από νωρίς μάλιστα, μιας και οι Άουρσνες (27') και Σιέλντερουπ (27') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ από το πρώτο ημίχρονο.
Τη δική του δουλειά έκανε ικανοποιητικά και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είχε ούτως ή άλλως το προβάδισμα και από το πρώτο ματς και με ισοπαλία 1-1 στο Βελιγράδι έβγαλε νοκ-άουτ τη Λεχ Πόζναν με συνολικό σκορ 4-1. Οι Σέρβοι έτσι θα βρεθούν στον δρόμο της Πάφου στα play-offs του Champions League.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Champions League:
- Καραμπάγκ - Σκεντίγια 5-1
- Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0
- Φενέρμπαχτσε - Φέγενορντ 5-2
- Πάφος - Ντινάμο Κιέβου 2-0
- Πλζεν - Ρέιντζερς 2-1
- Μπριζ - Ζάλτσμπουργκ 3-2
- Φερεντσβάρος - Λουντογκόρετς 3-0
- Σλόβαν Μπρατισλάβας - Καϊράτ 1-0 (3-4 πεν.)
- Μπενφίκα - Νις 2-0
- Ερυθρός Αστέρας - Λεχ Πόζναν 1-1
Όλα τα ζευγάρια στα play-offs του Champions League
- Βασιλεία - Κοπεγχάγη
- Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα
- Ρέιντζερς - Μπριζ
- Ερυθρός Αστέρας - Πάφος
- Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ
- Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς
- Σέλτικ - Καϊράτ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.