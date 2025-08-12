Η Μπενφίκα και ο Ερυθρός Αστέρας έκαναν τη δουλειά απέναντι σε Νις και Λεχ Πόζναν και ετοιμάζονται για το τελευταίο βήμα πριν τα «αστέρια». Δείτε όλα τα ζευγάρια των play-offs του Champions League.

Θα έχουμε τρεις Έλληνες στα play-offs του Champions League. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ακολούθησε Χατζηδιάκο (Κοπεγχάγη) και Τζόλη (Μπριζ) και ξεκινώντας βασικός φυσικά βοήθησε την Μπενφίκα να επικρατήσει ξανά της Νις και να πάρει την πρόκριση. Η Σλόβαν του Κυριάκου Σαββίδη αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Καϊράτ.

Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στην Πορτογαλία, οι Λουζιτανοί νίκησαν με 2-0 και τελείωσαν τη δουλειά. Από νωρίς μάλιστα, μιας και οι Άουρσνες (27') και Σιέλντερουπ (27') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ από το πρώτο ημίχρονο.

Τη δική του δουλειά έκανε ικανοποιητικά και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είχε ούτως ή άλλως το προβάδισμα και από το πρώτο ματς και με ισοπαλία 1-1 στο Βελιγράδι έβγαλε νοκ-άουτ τη Λεχ Πόζναν με συνολικό σκορ 4-1. Οι Σέρβοι έτσι θα βρεθούν στον δρόμο της Πάφου στα play-offs του Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Champions League:

Καραμπάγκ - Σκεντίγια 5-1

Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0

Φενέρμπαχτσε - Φέγενορντ 5-2

Πάφος - Ντινάμο Κιέβου 2-0

Πλζεν - Ρέιντζερς 2-1

Μπριζ - Ζάλτσμπουργκ 3-2

Φερεντσβάρος - Λουντογκόρετς 3-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Καϊράτ 1-0 (3-4 πεν.)

Μπενφίκα - Νις 2-0

Ερυθρός Αστέρας - Λεχ Πόζναν 1-1

Όλα τα ζευγάρια στα play-offs του Champions League