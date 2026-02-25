Ο πρόεδρος του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγώτης και δύο οπαδοί της ομάδας οδηγήθηκαν στη φυλακή για επεισόδια στο ματς της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο πρόεδρος του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγώτης και δύο οπαδοί της ομάδας.

Ο Τσιριγώτης συνελήφθη και θα εκτίσει ποινή έξι μηνών, μετά την καταδίκη του στο αυτόφωρο του Πειραιά. Ο πρόεδρος του συλλόγου συνελήφθη με δύο ακόμα οπαδούς του Ιωνικού στις 15 Φεβρουαρίου στη διάρκεια επεισοδίων, που έγιναν στο γήπεδο της Νεάπολης, στη διάρκεια του αγώνα της Super League ανάμεσα στην Κηφισιά και τον ΟΦΗ. Σε σημείο, μάλιστα, που όπως φάνηκε στην τηλεόραση είχε γυναίκες και πολλές παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, στο 20' του αγώνα ομάδα περίπου 20 ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού, μπήκαν από τη θύρα 1 και υπήρξαν αντεγκλήσεις και διαπληκτισμοί με φίλους του ΟΦΗ. Οι αστυνομικοί διμοιρίας των ΜΑΤ επενέβησαν και τότε οπαδός του Ιωνικού που σήμερα καταδικάστηκε από το αυτόφωρο, άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς και κινήθηκε εναντίον τους.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ομάδα περίπου δέκα ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών κι άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα. Μπουκάλια με νερό και καθίσματα που ξήλωσαν από την κερκίδα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων είναι ο Τσιριγώτης. Επίσης, όπως αναφέρει η αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, ήταν σε έξαλλη κατάσταση, έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς κι απαιτούσε να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί της ομάδας του. Του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, αλλά εκείνος κατηγορείται ότι έσπρωξε αστυνομικό.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο την επόμενη μέρα και η δίκη τους αναβλήθηκε για σήμερα.

Το δικαστήριο τους καταδίκασε και σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να εκτίσουν έξι μήνες στη φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.