Ιωνικός: «Γινόμαστε μάρτυρες αδικίας σε βάρος της ομάδας μας»

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στον Ιωνικό η διαιτησία του αγώνα με τον Ηλυσιακό, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για ξεκάθαρη αδικία που επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Ιωνικός κατήγγειλε τη διαιτησία του αγώνα με τον Ηλυσιακό, τονίζοντας ότι στο 26’ αμυντικός των φιλοξενούμενων κράτησε ξεκάθαρα παίκτη της ομάδας χωρίς τιμωρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αδικίας σε βάρος της ομάδας μας. Στο 26o λεπτό του αγώνα με τον Ηλυσιακό και με το σκορ στο 0-0, αμυνόμενος ποδοσφαιριστής του Ηλυσιακού κρατάει ξεκάθαρα επιτιθέμενο ποδοσφαιριστή μας. Το κράτημα ξεκινάει εκτός της μεγάλης περιοχής και ολοκληρώνεται εντός αυτής, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο που ακολουθεί. Ο κανονισμός είναι σαφής σε τέτοιες περιπτώσεις και ο διαιτητής πρέπει να καταλογίσει πέναλτυ!

Παρόλ’αυτα ο διαιτητής του αγώνα δε φτάνει που ΚΑΚΩΣ καταλογίζει φάουλ, δε βγάζει καν την κόκκινη κάρτα στον αμυνόμενο παίχτη του Ηλυσιακού, αφού το μαρκάρισμά του στερεί προφανή ευκαιρία για γκολ της ομάδας μας. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είτε με πέναλτυ υπέρ μας, είτε με παίκτη παραπάνω θα βλέπαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι στη συνέχεια. Απορούμε μέχρι πότε θα κάνουμε υπομονή».