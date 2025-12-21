Ο Πύργος πέρασε από την έδρα της Παναχαϊκής, ο Εθνικός γκέλαρε και πλησίασε ο Ιωνικός. Νίκες για Άρη Πετρούπολης, Δόξα Δράμας και Καλαμαριά.

Η μάχη στη Γ' Εθνική συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Στον πρώτο όμιλο η Δόξα Δράμας λύγισε εντός έδρας τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης.

Στον δεύτερο όμιλο η Καλαμαριά πέρασε από την έδρα της Κοζάνης.

Στον τρίτο όμιλο η Λαμία γκέλαρε στην έδρα της Νέας Σελεύκειας και πλέον ισοβαθμεί με τον Αστέρα Σταυρού.

Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος πήρε το ντέρμπι με την Παναχαϊκή εκτός έδρας και προσπέρασε τη Ζάκυνθο, που ήρθε ισόπαλη με την Κόρινθο.

Στον πέμπτο όμιλο ο Άρης Πετρούπολης συνέτριψε τον Αστέρα Καισαριανής και φουλάρει για την άνοδο.

Στον έκτο όμιλο, παράλληλα, ο Εθνικός γκέλαρε στο εντός έδρας ντέρμπι με τη Μύκονο και τον πλησίασε ο Ιωνικός, ο οποίος νίκησε εντός έδρας τη Θύελλα Ραφήνας.

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1

Ηρακλής Θερμαϊκού – Αετός Οφρυνίου 1-2

Δόξα Δράμας – Απόλλων Κρύας Βρύσης 3-2

Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΟ Ξάνθη 0-4

Θερμαϊκός – Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0

Κιλκισιακός – Πανθρακικός 0-1

1. Δόξα Δράμας 30

2. ΑΟ Ξάνθη 29

3. Πανθρακικός 29

4. Ηρακλής Θερμαϊκού 23

5. Αετός Οφρυνίου 23

6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 19

-------------------------------

7. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 17

8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 17

9. Θερμαϊκός Θέρμης 14

10. Κιλκισιακός 13

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 10

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

Ακρίτες Συκεών – Εορδαϊκός 4-0

ΦΣ Κοζάνη – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2

Πιερικός – Αστέρας Καρδίτσας 3-0

Σαρακηνός – Ερμής Εξοχής 1-2

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Βέροια 0-3

ΑΕ Ευόσμου – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-4

Η βαθμολογία

1. Απόλλων Καλαμαριάς 33

2. Βέροια 32

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 26

4. Ερμής Εξοχής 23

5. Πιερικός 22

6. ΑΕ Αλεξάνδρειας 20

--------------------------------

7. Εορδαϊκός 17

8. Σαρακηνός 17

9. Ακρίτες Συκεών 15

10. Αστέρας Καρδίτσας 15

11. Κοζάνη ΦΣ 14

12. ΑΕ Ευόσμου 2

3ος όμιλος

ΑΟ Τρίκαλα – Άρης Φιλιατών 1-1

Αναγέννηση Άρτας – ΠΟ Ελασσόνας 1-0

Αστέρας Σταυρού – Θεσπρωτός 3-0

ΑΕΝ Σελεύκειας – ΠΑΣ Λαμία 0-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Τηλυκράτης Λευκάδας 2-0

ΑΟ Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών 3-1

Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης

Η βαθμολογία

1. ΠΑΣ Λαμία 28

2. Αστέρας Σταυρού 28

3. Τηλυκράτης Λευκάδας 23

4. Άρης Φιλιατών 23

5. Αναγέννηση Άρτας 22

6. ΑΟ Τρίκαλα 22

----------------------------------

7. ΑΕ Λευκίμμης 22

8. Αναγέννηση Σχηματαρίου 20

9. ΠΟ Ελασσόνας 20

10. ΑΟ Ανθούπολη 19

11. Πρόοδος Ρωγών 14

12. ΑΕ Νέας Σελεύκειας 13

13. Θεσπρωτός 1

4ος όμιλος

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 2-0

ΑΟ Λουτρακίου – ΑΟ Μιλτιάδης 0-0

Παναχαϊκή – ΠΑΣ Πύργος 0-1

Πέλοπας Κιάτου – Θύελλα Πατρών 1-0

Πανθουριακός – Παναιγιάλειος 1-3

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1

Η βαθμολογία

1. ΠΑΣ Πύργος 35

2. Ζάκυνθος 33

3. Παναιγιάλειος 30

4. ΑΟ Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας 24

5. ΑΟ Λουτράκι 21

6. Πέλοπας Κιάτου 18

--------------------------------------

7. ΠΑΣ Κόρινθος 17

8. Παναχαϊκή 17

9. Πανθουριακός 15

10. Θύελλα Πατρών 13

11. Ερμής Μελιγούς 9

12. Πανγυθεατικός 2

5ος όμιλος

ΑΟ Καρύστου – Διαγόρας 0-0

Κένταυρος Βριλησσίων – Δόξα Βύρωνα 2-1

Άρης Πετρούπολης – Αστέρας Καισαριανής 4-0

Αμαρυνθιακός – Νέα Ιωνία 0-1

ΑΣ Ρόδος – Νέα Αρτάκη 0-3 α.α.

ΑΕΡ Αφάντου – Απόλλων Καλυθιών 3-4

Η βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 37

2. ΑΟ Νέας Ιωνίας 31

3. ΑΟ Καρύστου 29

4. ΑΟ Νέας Αρτάκης 27

5. Διαγόρας Ρόδου 25

6. Εθνικός Αστέρας 22

-------------------------------

7. Απόλλων Καλυθιών 21

8. ΑΕΡ Αφάντου 16

9. Δόξα Βύρωνα 15

10. Αμαρυνθιακός 13

11. Κένταυρος Βριλησσίων 13

12. ΑΣ Ρόδος 5

6ος όμιλος

Εθνικός – ΑΕ Μυκόνου 2-2

Σαρωνικός Αναβύσσου – Αίας Σαλαμίνας 1-0

ΑΟ Χαϊδαρίου – Ατσαλένιος 0-2

Αστέρας Βάρης – Ηλυσιακός 0-0

Γιούχτας – Γρανίτης 1-1

Ιωνικός – Θύελλα Ραφήνας 1-0

Η βαθμολογία

1. Εθνικός Πειραιώς 29

2. Ιωνικός Νίκαιας 25

3. ΑΕ Μυκόνου 25

4. Σαρωνικός Αναβύσσου 25

5. Αστέρας Βάρης 25

6. Ατσαλένιος 24

------------------------------

7. Γιούχτας 21

8. Θύελλα Ραφήνας 21

9. Ηλυσιακός 14

10. ΑΟ Χαϊδαρίου 11

11. Αίας Σαλαμίνας 11

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 1