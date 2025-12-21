Γ' Εθνική: Νίκες για Πύργο, Δόξα Δράμας, Καλαμαριά και Άρη Πετρούπολης
Η μάχη στη Γ' Εθνική συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Στον πρώτο όμιλο η Δόξα Δράμας λύγισε εντός έδρας τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης.
Στον δεύτερο όμιλο η Καλαμαριά πέρασε από την έδρα της Κοζάνης.
Στον τρίτο όμιλο η Λαμία γκέλαρε στην έδρα της Νέας Σελεύκειας και πλέον ισοβαθμεί με τον Αστέρα Σταυρού.
Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος πήρε το ντέρμπι με την Παναχαϊκή εκτός έδρας και προσπέρασε τη Ζάκυνθο, που ήρθε ισόπαλη με την Κόρινθο.
Στον πέμπτο όμιλο ο Άρης Πετρούπολης συνέτριψε τον Αστέρα Καισαριανής και φουλάρει για την άνοδο.
Στον έκτο όμιλο, παράλληλα, ο Εθνικός γκέλαρε στο εντός έδρας ντέρμπι με τη Μύκονο και τον πλησίασε ο Ιωνικός, ο οποίος νίκησε εντός έδρας τη Θύελλα Ραφήνας.
1ος όμιλος
ΠΑΟΚ Δυτικού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 1-1
Ηρακλής Θερμαϊκού – Αετός Οφρυνίου 1-2
Δόξα Δράμας – Απόλλων Κρύας Βρύσης 3-2
Ορέστης Ορεστιάδας – ΑΟ Ξάνθη 0-4
Θερμαϊκός – Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0
Κιλκισιακός – Πανθρακικός 0-1
1. Δόξα Δράμας 30
2. ΑΟ Ξάνθη 29
3. Πανθρακικός 29
4. Ηρακλής Θερμαϊκού 23
5. Αετός Οφρυνίου 23
6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 19
-------------------------------
7. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 17
8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 17
9. Θερμαϊκός Θέρμης 14
10. Κιλκισιακός 13
11. ΠΑΟΚ Δυτικού 10
12. Ορέστης Ορεστιάδας 4
2ος όμιλος
Ακρίτες Συκεών – Εορδαϊκός 4-0
ΦΣ Κοζάνη – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2
Πιερικός – Αστέρας Καρδίτσας 3-0
Σαρακηνός – Ερμής Εξοχής 1-2
ΑΕ Αλεξάνδρειας – Βέροια 0-3
ΑΕ Ευόσμου – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-4
Η βαθμολογία
1. Απόλλων Καλαμαριάς 33
2. Βέροια 32
3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 26
4. Ερμής Εξοχής 23
5. Πιερικός 22
6. ΑΕ Αλεξάνδρειας 20
--------------------------------
7. Εορδαϊκός 17
8. Σαρακηνός 17
9. Ακρίτες Συκεών 15
10. Αστέρας Καρδίτσας 15
11. Κοζάνη ΦΣ 14
12. ΑΕ Ευόσμου 2
3ος όμιλος
ΑΟ Τρίκαλα – Άρης Φιλιατών 1-1
Αναγέννηση Άρτας – ΠΟ Ελασσόνας 1-0
Αστέρας Σταυρού – Θεσπρωτός 3-0
ΑΕΝ Σελεύκειας – ΠΑΣ Λαμία 0-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου – Τηλυκράτης Λευκάδας 2-0
ΑΟ Ανθούπολη – Πρόοδος Ρωγών 3-1
Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης
Η βαθμολογία
1. ΠΑΣ Λαμία 28
2. Αστέρας Σταυρού 28
3. Τηλυκράτης Λευκάδας 23
4. Άρης Φιλιατών 23
5. Αναγέννηση Άρτας 22
6. ΑΟ Τρίκαλα 22
----------------------------------
7. ΑΕ Λευκίμμης 22
8. Αναγέννηση Σχηματαρίου 20
9. ΠΟ Ελασσόνας 20
10. ΑΟ Ανθούπολη 19
11. Πρόοδος Ρωγών 14
12. ΑΕ Νέας Σελεύκειας 13
13. Θεσπρωτός 1
4ος όμιλος
Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 2-0
ΑΟ Λουτρακίου – ΑΟ Μιλτιάδης 0-0
Παναχαϊκή – ΠΑΣ Πύργος 0-1
Πέλοπας Κιάτου – Θύελλα Πατρών 1-0
Πανθουριακός – Παναιγιάλειος 1-3
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1
Η βαθμολογία
1. ΠΑΣ Πύργος 35
2. Ζάκυνθος 33
3. Παναιγιάλειος 30
4. ΑΟ Μιλτιάδης Πύργου Τριφυλίας 24
5. ΑΟ Λουτράκι 21
6. Πέλοπας Κιάτου 18
--------------------------------------
7. ΠΑΣ Κόρινθος 17
8. Παναχαϊκή 17
9. Πανθουριακός 15
10. Θύελλα Πατρών 13
11. Ερμής Μελιγούς 9
12. Πανγυθεατικός 2
5ος όμιλος
ΑΟ Καρύστου – Διαγόρας 0-0
Κένταυρος Βριλησσίων – Δόξα Βύρωνα 2-1
Άρης Πετρούπολης – Αστέρας Καισαριανής 4-0
Αμαρυνθιακός – Νέα Ιωνία 0-1
ΑΣ Ρόδος – Νέα Αρτάκη 0-3 α.α.
ΑΕΡ Αφάντου – Απόλλων Καλυθιών 3-4
Η βαθμολογία
1. Άρης Πετρούπολης 37
2. ΑΟ Νέας Ιωνίας 31
3. ΑΟ Καρύστου 29
4. ΑΟ Νέας Αρτάκης 27
5. Διαγόρας Ρόδου 25
6. Εθνικός Αστέρας 22
-------------------------------
7. Απόλλων Καλυθιών 21
8. ΑΕΡ Αφάντου 16
9. Δόξα Βύρωνα 15
10. Αμαρυνθιακός 13
11. Κένταυρος Βριλησσίων 13
12. ΑΣ Ρόδος 5
6ος όμιλος
Εθνικός – ΑΕ Μυκόνου 2-2
Σαρωνικός Αναβύσσου – Αίας Σαλαμίνας 1-0
ΑΟ Χαϊδαρίου – Ατσαλένιος 0-2
Αστέρας Βάρης – Ηλυσιακός 0-0
Γιούχτας – Γρανίτης 1-1
Ιωνικός – Θύελλα Ραφήνας 1-0
Η βαθμολογία
1. Εθνικός Πειραιώς 29
2. Ιωνικός Νίκαιας 25
3. ΑΕ Μυκόνου 25
4. Σαρωνικός Αναβύσσου 25
5. Αστέρας Βάρης 25
6. Ατσαλένιος 24
------------------------------
7. Γιούχτας 21
8. Θύελλα Ραφήνας 21
9. Ηλυσιακός 14
10. ΑΟ Χαϊδαρίου 11
11. Αίας Σαλαμίνας 11
12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 1
