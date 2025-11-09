Η Βέροια νίκησε τον Πιερικό, ο Παναιγιάλειος την Παναχαϊκή και η Δόξα Δράμας τον Πανθρακικό.

Πολλά ντέρμπι είχε η αγωνιστική στη Γ' Εθνική με μεγάλους νικητές τις Βέροια, Δόξα Δράμας, ενώ ο Παναιγιάλειος πήρε τη μάχη της Αχαϊας κόντρα στην Παναχαϊκή.

Στον πρώτο όμιλο, λοιπόν, η Δόξα Δράμας αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι με τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί με τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Η ομάδα του Θερμαϊκού διατήρησε το αήττητό της, μένοντας στο 1-1 με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, ενώ η Ξάνθη γνώρισε ήττα στην Κρύα Βρύση.

Στον δεύτερο όμιλο, η Βέροια επικράτησε και του Πιερικού, συνεχίζοντας ακάθεκτη στην κορυφή της βαθμολογίας. Πίσω της, ο Απόλλων Καλαμαριάς παραμένει σε απόσταση αναπνοής, χάρη στο άνετο τρίποντο απέναντι στην ΑΕ Αλεξάνδρειας.

Στον τρίτο όμιλο, η Λαμία γνώρισε την ήττα στην Ανθούπολη και υποχώρησε από την κορυφή, στην οποία ανέβηκε ο Τηλυκράτης μετά τη νίκη του στη Νέα Σελεύκεια. Ήττα γνώρισαν και τα Τρίκαλα στην Άρτα.

Στον τέταρτο όμιλο, ο Παναιγιάλειος πήρε το ντέρμπι της Αχαΐας απέναντι στην Παναχαϊκή.

Στον πέμπτο όμιλο, Νέα Αρτάκη και Άρης Πετρούπολης έμειναν στο 0-0, όπως και στο άλλο ντέρμπι της Νέας Ιωνίας ανάμεσα στον τοπικό σύλλογο και τον ΑΟ Καρύστου.

Στον έκτο όμιλο, παράλληλα, η Μύκονος γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας στο Ηράκλειο από τον ΠΟ Ατσαλένιο, ενώ ο Εθνικός περιορίστηκε στο 1-1 με τον Γιούχτα.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Ξάνθη 1-0

Αετός Οφρυνίου-Κιλκισιακός 3-2

ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Θερμαϊκός 0-2

Πανθρακικός-Δόξα Δράμας 2-3

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1

Ορέστης Ορεστιάδας-ΠΑΟΚ Δυτικού 2-1

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής Θερμαϊκού 20

2. Δόξα Δράμας 20

3. Πανθρακικός 16

4. ΑΟ Ξάνθη 13

5. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 13

6. Θερμαϊκός Θέρμης 9

7. Αετός Οφρυνίου 8

8. Απόλλων Κρύας Βρύσης 7

9. Κιλκισιακός 7

10. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 6

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 5

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Εορδαϊκός 3-1

Βέροια-Πιερικός 1-0

Ερμής Εξοχής-ΦΣ Κοζάνη 0-0

Αστέρας Καρδίτσας-ΑΕ Ευόσμου 2-1

Απόλλων Καλαμαριάς-ΑΕ Αλεξάνδρειας 3-0

Ακριτές Συκεών-Σαρακηνός 2-0

Η βαθμολογία

1. Βέροια 20

2. Απόλλων Καλαμαριάς 17

3. Ερμής Εξοχής 14

4. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 14

5. Αστέρας Καρδίτσας 12

6. Κοζάνη 11

7. Εορδαϊκός 11

8. Πιερικός 9

9. Αλεξάνδρεια 8

10. Σαρακηνός 8

11. Ακρίτες Συκεών 5

12. ΑΕ Ευόσμου 2

3ος όμιλος

Αστέρας Σταυρού-Άρης Φιλιατών 1-0

Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΑΕ Λευκίμμης 2-1

ΠΟ Ελασσόνας-Πρόοδος Ρωγών 2-1

ΑΕΝ Σελεύκειας-Τηλυκράτης Λευκάδας 1-2

Αναγέννηση Άρτας-ΑΟ Τρίκαλα 2-0

ΑΟ Ανθούπολη-ΠΑΣ Λαμία 1-0

Ρεπό: Θεσπρωτός

Η βαθμολογία

1. Τηλυκράτης Λευκάδας 17

2. Αστέρας Σταυρού 15

3. ΠΑΣ Λαμία 15

4. Άρης Φιλιατών 14

5. Τρίκαλα ΑΟ 14

6. ΑΕ Λευκίμμης 13

7. ΠΟ Ελασσόνας 12

8. Αναγέννηση Άρτας 11

9. ΑΟ Ανθούπολη 11

10. ΑΕΝ Σελεύκειας 9

11. Αναγέννηση Σχηματαρίου 9

12. Πρόοδος Ρωγών 8

13. Θεσπρωτός 0

4ος όμιλος

ΠΑΣ Κόρινθος-Πανγυθεατικός 0-0

Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή 1-0

Θύελλα Πατρών-ΑΟ Λουτρακίου 1-2

ΑΟ Μιλτιάδης-Πανθουριακός 0-3

Ερμής Μελιγούς-Πέλοπας Κιάτου 0-1

ΠΑΣ Πύργος-Ζάκυνθος (16:30)

Η βαθμολογία

1. Πύργος AFC 17

2. Παναιγιάλειος 16

3. Ζάκυνθος ΑΠΣ 16

4. Μιλτιάδης ΑΟ 13

5. Θύελλα Πατρών 11

6. Παναχαϊκή 10

7. ΑΟ Λουτρακίου 10

8. Πέλοπας Κιάτου 9

9. Κόρινθος ΠΑΣ 6

10. Πανθουριακός 5

11. Ερμής Μελιγούς 2

12. Πανγυθεατικός 1

5ος όμιλος

Απόλλων Καλυθιών-Αμαρυνθιακός 4-2

Αστέρας Καισαριανής-ΑΕΡ Αφάντου 3-1

Διαγόρας-Δόξα Βύρωνα 2-2

Νέα Αρτάκη-Άρης Πετρούπολης 0-0

Νέα Ιωνία-ΑΟ Καρύστου 0-0

Κένταυρος Βριλησσίων-ΑΣ Ρόδος Αναβολή

Η βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 18

2. Νέα Ιωνία 17

3. ΑΟ Καρύστου 15

4. Νέα Αρτάκη 14

5. Απόλλων Καλυθιών 11

6. Διαγόρας Ρόδου 11

7. Αφάντου ΑΕΡ 11

8. Αστέρας Καισαριανής 9

9. Δόξα Βύρωνα 8

10. Ρόδος ΑΣ 5

11. Κένταυρος Βριλησσίων 4

12. Αμαρυνθιακός 3

6ος όμιλος

Ατσαλένιος-ΑΕ Μυκόνου 2-0

Αίας Σαλαμίνας-Αστέρας Βάρης 0-1

Γρανίτης-Ιωνικός 0-2

Ηλυσιακός-ΑΟ Χαϊδαρίου 1-0

Εθνικός-Γιούχτας 1-1

Θύελλα Ραφήνας-Σαρωνικός Αναβύσσου 1-0

Η βαθμολογία

1. Μυκόνου ΑΕ 19

2. Ατσαλένιος 18

3. Αστέρας Βάρης 17

4. Εθνικός Πειραιώς 15

5. Σαρωνικός Αναβύσσου 14

6. Θύελλα Ραφήνας 13

7. Ιωνικός 12

8. Αίας Σαλαμίνας 9

9. Γιούχτας 8

10. Ηλυσιακός 7

11. Χαϊδαρίου ΑΟ 4

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 0

