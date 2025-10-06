Το απίστευτο γκολ πίσω από τη σέντρα που μπήκε στο Αστέρας Σταυρού-Τηλυκράτης Λευκάδας (vid)

Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε πίσω από το κέντρο στον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Σταυρού και τον Τηλυκράτη Λευκάδας στη Γ’ Εθνική.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, ο Αστέρας Σταυρού αντιμετώπισε τον Τηλυκράτη Λευκάδας. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0, χάρη στα γκολ των Κουτσούμπα στο 53’ και Νικολοπούλου στο 71’, παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Φθιώτιδας σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ ο Τηλυκράτης βρίσκεται στην 8η με 6 βαθμούς.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η εντυπωσιακή έμπνευση του Νικολοπούλου στο 71ο λεπτό, στο δεύτερο γκολ της ομάδας του Αστέρα. Ο μεσοπιθετικός των γηπεδούχων είδε τον τερματοφύλακα να βρίσκεται πολύ έξω από την εστία του και κατάφερε να σκοράρει με εκπληκτικό σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου.