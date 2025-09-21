Οι παράγοντες της Αναγέννησης Σχηματαρίου δεν πίστευαν στα μάτια τους με την εικόνα που είδαν από τους παίκτες του Θεσπρωτού. Πως δικαιολογήθηκαν από τον Θεσπρωτό και τι γράφτηκε στο Φ.Α..

Ο Θεσπρωτός αντιμετώπιζε από πέρυσι αισθητά προβλήματα στο οικονομικό σκέλος. Στο παιχνίδι με την Αναγέννηση Σχηματαρίου έπειτα από μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα δέχτηκε ένα γκολ από την γηπεδούχο ομάδα.

Πριν καν γίνει η σέντρα τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος ζητώντας πρώτες βοήθειες και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν. Το ματς διεκόπη και εκτός απροόπτου ο Θεσπρωτός - που στο πρώτο ματς στην έδρα του δεν κατέβηκε καν - θα το χάσει στα χαρτιά.

Οι άνθρωποι της Αναγέννησης Σχηματαρίου δεν περίμεναν τέτοια εξέλιξη και χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρες αυτές τις εικόνες για μία εθνική κατηγορία. Από την άλλη οι άνθρωποι του Θεσπρωτοί επιχείρησαν να δικαιολογηθούν καθώς συγκέντρωσαν με το ζόρι 9 παιδιά από τις Ακαδημίες τους και την τελευταία στιγμή καθώς μετά την ανάκληση των δελτίων των παικτών τους και τις προσφυγές δύο παλαιότερων ξένων παικτών τους έχουν θέματα με οφειλές και ενώ προβλήματα υπήρχαν από την περασμένη χρονιά στον συγκεκριμένο σύλλογο. Στο Φύλλο Αγώνα έχει καταγραφεί ο τραυματισμός τριών παικτών του Θεσπρωτού και ότι από τη στιγμή που έμεινε με έξι παίκτες διεκόπη η αναμέτρηση.