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Τρίκαλα: Φιέστα ανόδου (pic)

Τρίκαλα: Φιέστα ανόδου (pic)

Τρίκαλα: Φιέστα ανόδου (pic)

Οι «Σακαφλιάδες» έκαναν τη νύχτα ημέρα στην πόλη, με αφορμή την άνοδο της ομάδας στη Super League 2 

Τη νύχτα ημέρα έκαναν απόψε (19/6) οι φίλοι των Τρικάλων, καθώς οι «Σακαφλιάδες» οργάνωσαν στην περιοχή των δικαστηρίων τη φιέστα ανόδου της αγαπημένης τους ομάδας στη Super League 2. Εκατοντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών ένωσαν τη φωνή τους και τα καπνογόνα έδωσαν άλλο χρώμα στο  «πάρτι» που στήθηκε. 
 
 
Φωτο:trikalaidees.gr

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