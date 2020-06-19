Τρίκαλα: Φιέστα ανόδου (pic)

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Οι «Σακαφλιάδες» έκαναν τη νύχτα ημέρα στην πόλη, με αφορμή την άνοδο της ομάδας στη Super League 2
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