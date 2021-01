Ρόμπερτσον: Με κραυγή αλά... Μανωλά προσπάθησε να γλιτώσει το γκολ (pics)

Ο Σκωτσέζος αμυντικός δεν προλάβαινε να σταματήσει τον νεαρό επιθετικό των «κόκκινων διαβόλων» πριν από το πρώτο γκολ της ισοφάρισης των «κόκκινων διαβόλων» στο πρώτο ημίχρονο του εντυπωσιακού ντέρμπι των «32» του Κυπέλλου στο «Ολντ Τράφορντ».

Έτσι, αποφάσισε να... φωνάξει δυνατά για να κάνει τον Γκρίνγουντ να χάσει τη συγκέντρωσή του, όπως το είχε κάνει ο Κώστας Μανωλάς σε ματς της Εθνικής μας απέναντι στο Λιχτενστάιν, αλλά και ο Φαν Ντάικ σε ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Έβερτον.

No way Robertson thought screaming at Greenwood would put him off pic.twitter.com/ryzyGMoxPU

