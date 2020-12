Αρσεναλ: Νοκ-άουτ από τον προημιτελικό του Λιγκ Καπ με την Μάντσεστερ Σίτι ο Ομπαμεγιάνγκ (pic)

Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Τρίτη (22/12, 22:00) για την προημιτελική φάση του Λιγκ Καπ.

Σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαμπονέζος επιθετικός ήταν εκτός αποστολής και στον αγώνα με την Έβερτον, όπου η Άρσεναλ γνώρισε την ήττα με 2-1.

