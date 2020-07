Ο Σέρβος φουλ μπακ και θρύλος της Τσέλσι, όπως έγινε επίσημα γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης, δεν θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Έπειτα από 125 εμφανίσεις, τρία τρόπαια κι ένα σπασμένο Κύπελλο, ο «Μπράνο» αποχαιρετά τον ρωσικό σύλλογο έπειτα από 3,5 χρόνια θητείας.

Στα 36 του και με την εμπειρία του να είναι σε τέτοια επίπεδα που ακόμα μπορεί να φανεί τρομερά χρήσιμος, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επιστροφή στην Premier League για χάρη της Έβερτον του Κάρλο Αντσελότι, ενώ, φέρεται να είχε εκφράσει ενδιαφέρον και ο Ερυθρός Αστέρας.

Μαζί με τον Ιβάνοβιτς η Ζενίτ αποχαιρέτησε και τους Ιγκόρ Σμονίκοφ και Όλεγκ Σάτοφ.

Captain. Leader. Legend.

Thank you for everything, Branislav Ivanovic, Zenit will miss you pic.twitter.com/6CCk0RyEc9

— FC Zenit in English (@fczenit_en) July 29, 2020