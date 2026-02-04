Μικέλ Αρτέτα: Αήττητος απέναντι στους 5 τελευταίους προπονητές της Τσέλσι!
Σπουδαία πρόκριση για τον τελικό του φετινού League Cup πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (3/2) η Άρσεναλ, που επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι στο Λονδρέζικο ντέρμπι.
Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα με το συνολικό 4-2 των δυο ημιτελικών, υπέταξε τους «μπλε» και θέλει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1993. Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός συνέχισε το απίθανο σερί που... τρέχει απέναντι στη συμπολίτισσα.
Ο άλλοτε σπουδαίος χαφ των «κανονιέρηδων» είναι αήττητος απέναντι στους τελευταίους πέντε προπονητές της Τσέλσι, και πιο συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2021, όταν ο Τόμας Τούχελ τον... κέρδισε με 0-2 μέσα στο «Έμιρειτς», στην 2η αγωνιστική εκείνης της σεζόν.
Έκτοτε, ακολούθησαν 10 αγώνες, στους οποίους η Άρσεναλ πήρε τη νίκη 7 φορές, ενώ τρία παιχνίδια έληξαν δίχως νικητή. Ο Λίαμ Ροσένιορ είναι ο 5ος κόουτς που μέχρι στιγμής δεν κερδίζει τον Αρτέτα, καθώς προηγήθηκαν οι Μαρέσκα (3 ματς), Πότερ (1 ματς), Ποτσετίνο (2 ματς) και Λάμπαρντ (1 ματς).
Μάλιστα, η Τσέλσι είναι η ομάδα (μαζί με τη Γουλβς) που έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές ο Ισπανός (10), ενώ είναι και ο σύλλογος που έχει αντιμετωπίσει 16 φορές, δυο λιγότερες από την πιο... συχνή αντίπαλο, τη Λίβερπουλ (18).
😱 None of the last five Chelsea managers have picked up a win against Mikel Arteta's Arsenal side. pic.twitter.com/Of5rNB2DTf— Football Insider (@footyinsider247) February 4, 2026
