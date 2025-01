Η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ διεξάγει έρευνα για την διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε η σύζυγος του Κάι Χάβερτς, Σοφία, μετά τον αποκλεισμό της Άρσεναλ στο Κύπελλο Αγγλίας.

Η ήττα της Άρσεναλ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο Αγγλίας (12/01) δεν σήμανε μόνο τον αποκλεισμό των Gunners από τη διοργάνωση, αλλά έφερε στο φως την απάνθρωπη πλευρά αρρωστημένων ανθρώπων.

Ο Κάι Χάβερτς ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της Άρσεναλ αστοχώντας σε σημαντικές ευκαιρίες και χάνοντας στη συνέχεια πέναλτι, με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Σοφία, να δέχεται διαδικτυακή επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η ίδια μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού της.

Αισίως, η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ και η Άρσεναλ από την πλευρά της προσέλαβε μία εξειδικευμένη εταιρεία δεδομένων («Signify») για να βοηθήσει με τη συνδρομή της τεχνολογίας στην αποκάλυψη των στοιχείων τους.

