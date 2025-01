Με τον Κώστα Τσιμίκα σε ηγετικό ρόλο, τον Φεντερίκο Κιέζα να ανοίγει λογαριασμό στα Κόκκινα και ένα αρκετά νεανικό σύνολο (ιστορικό ντεμπούτο του 16χρονου Ενγκουμόα), η Λίβερπουλ πήρε άνετα (4-0) το εισιτήριο για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη φιλότιμη Άκρινγκτον.

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ με τον... υγιεινό περίπατο που επιζητούσε. Απέναντι στην 19η της κατάταξης της League Two, Άκρινγκτον, οι «ρεζέρβες» του Άρνε Σλοτ από κοινού με τους Τσιμίκα-Αλεξάντερ Άρνολντ-Σόμποσλαϊ-Ζότα σε ηγετικό ρόλο, επικράτησαν άνετα με 4-0 και σφράγισαν το εισιτήριο για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, βλέποντας μάλιστα τον Φεντερίκο Κιέζα να βρίσκει λογαριασμό στην πέμπτη του επίσημη συμμετοχή στα Κόκκινα.

Ήταν ένα ματς που προσφερόταν για ευρύ rotation από τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος πέραν ορισμένων βασικών στελεχών έδωσε αρκετές ευκαρίες, μία εξ αυτών στον 16χρονο Ρούι Ενγκουμόα που έγινε ο νεότερος παίκτης των Reds στην ιστορία τους στο FA Cup.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε έντονο ρυθμό, αλλά έστω και στο... ρελαντί οι πρωτοπόροι της Premier League βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 29' και μετά από γρήγορη αντεπίθεση ο Νούνιες βρήκε τον Ζότα στο δέυτερο δοκάρι για το πάρε-βάλε του Πορτογάλου, γράφοντας το 1-0. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο εύκολα ενόψει του β' μέρους όταν στο 45', ο κάπτεν Αλεξάντερ-Άρνολντ απέδειξε τον τίτλο του και με γκολ, σκοράροντας με τρομερό σουτ εκτός περιοχής που κατέληξε στο «Γ» του Κρέλιν.

Στο β΄μέρος η Άκρινγκτον κυνήσησε περισσότερο την τύχη της και είχε μάλιστα και δοκάρι στο 57' για το 2-1 με τον «κεραυνό» του Γουντς που τράνταξε το οριζόντιο. Αφού δεν βρήκε τον τρόπο σε ακόμα μία-δύο καλές επισκέψεις στα καρέ του Κέλεχερ, η Λίβερπουλ επέβαλε τη... νομοτέλεια, με δύο ακόμα γκολ μέχρι το φινάλε χάρη σε δύο χρυσές αλλαγές.

Στο 76', ο 18χρονος Τζέιντεν Ντανς πήρε το... rebound από το χαμένο τετ-α-τετ του Φεντερίκο Κιέζα, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε με τη... δεύτερη, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι στο 87'. Το καλό, όμως, τρίτωσε για τον Ιταλό εξτρέμ ο οποίος χρίστηκε εν τέλει σκόρερ στο 90' και άνοιξε έτσι λογαριασμό στους Κόκκινους, εν μέσω αμφισβήτησης πάντως για το μέλλον του στο «Άνφιλντ».



