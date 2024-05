Ο πρώτος προπονητής μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με back to back τίτλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Η λύτρωση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε τελικά στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στον πολυαναμενόμενο τελικό του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί όπου η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια για να σηκώσει το 13ο FA Cup της ιστορίας της και να στερήσει το νταμπλ από τη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μια κούπα που για τον Τεν Χαγκ έφερε και ένα σπουδαίο επίτευγμα. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός έγινε ο πρώτος προπονητής στη μετά Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή που κάνει back to back χρονιές με τίτλους. Την περασμένη σεζόν ο Τεν Χαγκ κατέκτησε το Carabao Cup απέναντι στη Νιούκαστλ.

Φέτος ο Ολλανδός οδήγησε τους «κόκκινους διαβόλους» στο FA Cup, σε ένα ματς στο οποίο η Γιουνάιτεντ ήταν το ξεκάθαρο αουτσάιντερ της μάχης. Πρόκειται για ένα τρομερό επίτευγμα, καθώς από το 2013, όταν και αποχώρησε ο Σερ Άλεξ, κανείς προπονητής της Γιουνάιτεντ δεν είχε κάνει back to back χρονιές με τίτλους.

Erik ten Hag is the first Manchester United manager to win trophies in back-to-back seasons since Sir Alex Ferguson.🏆 pic.twitter.com/d6tHtfbLGg