Η επικράτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ (4-3) για το Κύπελλο Αγγλίας μέσα από τον... ρετρό φακό ενός φωτογράφου έχει γίνει viral.

Στο πιο τρελο ματς της σεζόν στην Αγγλία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε την πρόκριση στο 120΄της παράτασης κόντρα στη Λίβερπουλ (4-3) και πέταξε για τους «4» του FA Cup.

Το ιστορικό ματς των Κόκκινων Διαβόλων απαθανάτισε ο φωτογράφος Μάιλς Χάρις μέσα από μια κάμερα που κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια!

Οι ρετρό εικόνες του δημιουργού έχουν γίνει viral στα social media.

Ανάμεσα στα κλικ βρίσκεται φυσικά και το νικητήριο τέρμα του Αμάντ Ντιαλό στην «εκνοή» της παράτασης.

Θυμίζουμε ότι στους «4» του Κυπέλλου Αγγλίας η Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει την Κόβεντρι, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι το Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες:

An INCREDIBLE #EmiratesFACup match, captured on film 📸@expiredfilmclub shot @ManUtd’s dramatic win against Liverpool from pitchside at Old Trafford 🏟️



The results are breathtaking 😍 pic.twitter.com/ctQA5f1u4X