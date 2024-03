Ο Ραχίμ Στέρλινγκ ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ από πολύ πλεονεκτική θέση στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Λέστερ ωστόσο η κατάληξη ήταν καταθλιπτική...

Αν και τα χρειάστηκε, η Τσέλσι κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του FA Cup, επικρατώντας της Λέστερ με 4-2 στα προημιτελικά χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις που πέτυχαν οι Τσουκουεμέκα και Μαντουέκε. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» η Τσέλσι πολύ νωρίτερα, εάν ο Ραχίμ Στέρλινγκ βρισκόταν σε καλύτερο απόγευμα...

Ο έμπειρος Άγγλος εξτρέμ πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα του φετινά παιχνίδια με τους «μπλε» σπαταλώντας στο πρώτο μέρος μοναδική ευκαιρία να πετύχει γκολ, καθώς αστόχησε από το σημείο του πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος μάλιστα, ο Στέρλινγκ... κατάφερε να προσφέρει και ένα highlight το οποίο ωστόσο δεν ήταν για καλό.

Ο Άγγλος ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ της Τσέλσι από πάρα πολύ πλεονεκτική θέση, ωστόσο το τελείωμα του ήταν τραγικό. Ο Στέρλινγκ απέτυχες παταγωδώς να βρει εστία, με την μπάλα να καταλήγει πάρα πολύ ψηλά, σχεδόν στο πάνω διάζωμα του πετάλου του «Στάμφορντ Μπριτζ»!

Another angle of Raheem Sterling’s free kick today 🫡😅 pic.twitter.com/i7BmMXw7yH

this is genuinely the worst freekick I’ve ever seen pic.twitter.com/44yVX1Skin