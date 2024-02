Παραλίγο... τραγωδία στον αγώνα Τσέλσι - Λιντς για τη φάση των «16» του Fa Cup, όταν οπαδός των Παγωνιών έπεσε από το πάνω διάζωμα του γηπέδου!

Τραγωδία με θύμα έναν οπαδό της Λιντς αποφεύχθηκε στην Αγγλία! Το βράδυ της Τετάρτης (28/2) η Τσέλσι φιλοξενούσε τα Παγώνια για τη φάση των «16» του FA Cup, όμως υπό διαφορετικές συνθήκες το αγωνιστικό θα μπορούσε να είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Κι αυτό διότι στην αρχή του αγώνα ένας οπαδός της Λιντς φλέρταρε με θανάσιμο τραυματισμό. Συγκεκριμένα το προβάδισμα των φιλοξενούμενων στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με το γκολ του Τζόζεφ (8΄) προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στο κοινό των Παγωνιών, η οποία ωστόσο μέσα σε δευτερόλεπτα κατέληξε σε παγωμάρα.

Ένας ενθουσιώδης οπαδός άλλωστε μάλλον έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το πάνω διάζωμα του γηπέδου, προτού προσγειωθεί στις εξέδρες από κάτω!

Αν και το ματς δεν διακόπηκε, αμέσως ένα κύμα από σεκιούριτι και προσωπικό του γηπέδου μαζεύτηκε από πάνω του μεγάλη ανησυχία. Ευτυχώς το άτομο είχε τις αισθήσεις του όταν αποχώρησε από το γήπεδο, με το υπόλοιπο γήπεδο να του χαρίζει ένα θερμό χειροκρότημα.

LEEDS FAN FALLS FROM TOP TIER AT STANFORD BRIDGE!!! bottom right 👀 #ChelseaFC #LeedsUnited #facup #FACupDraw #leeds #leedsfans pic.twitter.com/uifxPh3kP2