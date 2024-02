Παρόμοια φάση, διαφορετική απόφαση του VAR: Γιατί το γκολ του Κασεμίρο μέτρησε και του Φαν Ντάικ όχι (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίθηκε στους «8» του FA Cup με γκολ του Κασεμίρο στο φινάλε. Ένα γκολ που θύμισε εκείνο το ακυρωθέν του Φαν Ντάικ στον τελικό του Carabao Cup. Γιατί οι δυο VAR ωστόσο πήραν διαφορετικές αποφάσεις για τα δυο γκολ.

Με γκολ στο 89ο λεπτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να αποδράσει από το Νότιγχαμ και να επικρατήσει με 1-0 της Φόρεστ και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του FA Cup όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Κασεμίρο ήταν αυτός που πέτυχε το μεγάλο γκολ για την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ, εκμεταλλευόμενος την κακή αμυντική αντίδραση των παικτών της Νότιγχαμ στο στημένο. Ένα γκολ που θύμισε σε μεγάλο βαθμό το ακυρωθέν που πέτυχε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στον τελικό του Carabao Cup πριν πετύχει το... κανονικό στην παράταση.

Casemiro’s goal against Nottingham Forest was given after VAR agreed there was no offside, even with Raphael Varane in an offside position 👀



Virgil van Dijk’s goal against Chelsea in the League Cup final did not stand due to Endo standing in an offside position 🤔 pic.twitter.com/dLBFOgvApi