Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το τέλος της αναμέτρησης Γουέστ Μπρομ - Γουλβς, καθώς ανάμεσα τους ήταν και ένας 16χρονος ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η ποδοσφαιρική αγγλική κοινότητα μετά τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουέστ Μπρομ και τη Γουλβς για το FA Cup.

It’s all kicking off at West Brom v Wolves 😳😳 pic.twitter.com/5oUcz3ZdyA

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το δεύτερο και καταλυτικό γκολ των φιλοξενούμενων, δημιουργήθηκε ένα χάος στις κερκίδες, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να εκτοξεύουν αντικείμενα. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών «μπούκαραν» και εντός του αγωνιστικού χώρου, με την αστυνομία να χάνει εντελώς τον έλεγχο και την κατάσταση να ξεφεύγει σε επικίνδυνο βαθμό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις οπαδών, ανάμεσα τους και ένα παιδί 16 χρόνων! Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 16χρονος συνελήφθη έξω από το γήπεδο σε μια pub, έχοντας πάνω του και ένα αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό εάν το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Revealed: Police arrested a 16-year-old football fan on suspicion of carrying an offensive weapon before West Brom's violent FA Cup clash with Wolves, as cops review body-cams to arrest more supporters involved in trouble https://t.co/IxMQ6znGmX pic.twitter.com/pNgT9XpL0f