Χαμός στο Γουέστ Μπρομ - Γουλβς με τους οπαδούς των δύο ομάδων να δημιουργούν ένα χάος στις κερκίδες του γηπέδου μετά το 2-0 των «λύκων». Ξύλο ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Έχασε τον έλεγχο η αστυνομία.

Στιγμές από το «μαύρο» παρελθόν βιώνουν οι Άγγλοι στο «Χόθορνς», καθώς η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουέστ Μπρομ και τη Γουλβς έχει διακοπεί, χωρίς να ξέρει κάποιος τη δεδομένη στιγμή τη μοίρα του αγώνα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το δεύτερο και καταλυτικό γκολ των φιλοξενούμενων, δημιουργήθηκε ένα χάος στις κερκίδες, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να εκτοξεύουν αντικείμενα. Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών «μπούκαραν» και εντός του αγωνιστικού χώρου, με την αστυνομία να χάνει εντελώς τον έλεγχο και την κατάσταση να ξεφεύγει σε επικίνδυνο βαθμό.

It’s all kicking off at West Brom v Wolves 😳😳

