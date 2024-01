Πριν τρία χρόνια άρμεγε αγελάδες στην οικογενειακή του φάρμα και την Κυριακή (28/01) με το γκολ του υποχρέωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ένα αρνητικό ρεκόρ 54 χρόνων. Ο Γουίλ Έβανς της Νιούπορτ ήταν αναμφίβολα το «πρόσωπο» του 4ου γύρου του FA Cup.

Το πρωί της Κυριακής το ξυπνητήρι του δεν χτύπησε στις τέσσερις τα ξημερώματα. Ο Γουίλ δεν χώθηκε στα άχυρα με το που σηκώθηκε από το κρεβάτι του, δεν φτυάρισε κοπριά και δεν άρμεξε τις αγελάδες του πατέρα του. Τρία χρόνια πριν, αυτή θα ήταν μια κανονική, συνηθισμένη ημέρα για εκείνον. Μα αυτή την Κυριακή πιθανότατα ούτε που πάτησε το πόδι του στη φάρμα της οικογένειάς του.

Just three years ago, Will Evans was a dairy farmer. Tonight, he scored for @NewportCounty against @ManUtd 🤯 #EmiratesFACup pic.twitter.com/0tL8L91OsE

Δεν είχε χρόνο για αυτά, ετοιμαζόταν να παίξει ποδόσφαιρο κόντρα στην ομάδα που ανέκαθεν αγαπούσε, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να ζήσει κάτι που δεν θα μπορούσε να ξεθάψει ούτε από τον πάτο των πιο παρανοϊκών φαντασιώσεών του. Κάθε χρόνο, σε κάθε φάση, το μαγικό FA Cup φροντίζει να «ντύνει» τον πιο απρόσμενο τύπο, ήρωα και να φτιάχνει μοναδικές ιστορίες. Και αυτή τη φορά η μπίλια έκατσε στον Γουίλ Έβανς της Νιούπορτ. Από το άρμεγμα και τις αγελάδες, σκόρερ απέναντι στους Κόκκινους Διαβόλους μέσα σε τρία χρόνια. Το «ταξίδι» του 26χρονου Ουαλού είναι το Κύπελλο Αγγλίας.

«Δεν είναι ποτέ απλό. Γεμίζεις ούρα και κοπριά, παίζει να φας και καμιά γερή κλωτσιά όσο προσπαθείς να τις καθαρίσεις. Σκέφτομαι τη ζωή μου πριν μερικά χρονιά και είναι τρελό», είπε στους Times πριν το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γυρνώντας πίσω τον χρόνο. Ο Γουίλ μεγάλωσε στη φάρμα της οικογένειάς του σε ένα χωριό στην Ουαλία και ζούσε με τα λεφτά που οι γονείς του εξασφάλιζαν πουλώντας γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην πραγματικότητα δεν είχε επιλογή, το χαρτζιλίκι του ανέκαθεν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις... αγελάδες. Έπρεπε κι αυτός να βοηθήσει κι ανάμεσα στο σχολείο και τη φάρμα να ισορροπήσει και το ποδοσφαιρικό του όνειρο.

3 years ago, Will Evans was a 𝐃𝐚𝐢𝐫𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫. Today he scored against Manchester United in the FA Cup. 🐄 #FACup #WillEvans #Newport pic.twitter.com/VGFuq2A8Jy

«Ρούνεϊ, Τέβες, Μπερμπάτοφ, Ρονάλντο... Τι χρυσή εποχή. Πάντα ο αγαπημένος μου ήταν ο Άντερσον βέβαια», λέει αναφερόμενος στους δικούς του ήρωες, τους παίκτες της αγαπημένης του Γιουνάιτεντ, που ευελπιστούσε κάποτε να φτάσει. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ποτέ έτσι. Ίσως να μην είχε καν το ταλέντο για να σκαρφαλώσει σε αυτό το επίπεδο. Η τοπική Σρούσμπερι τον έδιωξε από την ακαδημία της όταν ήταν 15 ετών κι εκείνος γρήγορα αποδέχθηκε πως μάλλον δεν θα γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Άρχισε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη φάρμα, έπαιζε ποδόσφαιρο για πλάκα. Μα ανέκαθεν ήταν καλύτερος από τον μέσο όρο και ξεκίνησε να χοροπηδά από τη μια ερασιτεχνική ομάδα στην άλλη, πάντα σκοράροντας κατά ριπάς.

Μέχρι που η Νιούπορτ της League 2, της τέταρτης κατηγορίας, αποφάσισε να τού δώσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στα 22 του χρόνια. Φάρμα τέλος, αγελάδες αντίο. «Αυτή είναι η ιστορία μου. Χρόνο με τον χρόνο κατάφερνα και κάτι μεγαλύτερο. Αλλά αλήθεια, αν μου έλεγε κανείς πριν τρία χρόνια, όταν ήμουν στη φάρμα, πως θα έπαιζα κόντρα στη Γιουνάιτεντ και θα είχα τόσα γκολ, σίγουρα θα έπεφτα κάτω από τα γέλια», δήλωσε στην Daily Mail.

Fast forward στο σήμερα, ο Έβανς πιθανότατα ακόμα προσπαθεί να απορροφήσει όσα έζησε στο ταπεινό μα κατάμεστο «Ρόντνεϊ Παρέιντ». Γιατί όχι μόνο έπαιξε απέναντι στη «λαμπερή» ομάδα που πάντα υποστήριζε, αλλά σκόραρε κιόλας. Στο 47ο λεπτό με κοντινή προβολή ισοφάρισε σε 2-2 από 2-0 και γέμισε με απροσδόκητη πίστη τη Νιούπορτ κόντρα σε έναν σύλλογο όπως οι Κόκκινοι Διάβολοι, παρά τον τελικό αποκλεισμό.

Μάλιστα, ο 26χρονος έβαλε έτσι την υπογραφή του σε ένα στοιχειωμένο αρνητικό ρεκόρ για τη Γιουνάιτεντ, η οποία είχε να δεχθεί δύο τέρματα από ομάδα της τέταρτης κατηγορίας από το μακρινό 1970.

Who else but Will Evans? ⚽️



He grabbed his 19th goal of the season - no player has scored more non-penalty goals in all competitions this season for clubs in the top four divisions#EmiratesFACup pic.twitter.com/egrf8FAlcZ