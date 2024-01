Η κληρωτίδα δεν είχε... κέφια και δεν φρόντισε να «χαρίσει» κανένα ντέρμπι εν όψει της φάσης των «16» του FA Cup.

Στην τελική του ευθεία μπαίνει σιγά σιγά το FA Cup. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα... βρήκε σκούρα απέναντι στη Νιούπορτ αλλά κατάφερε τελικά να πάρει την πρόκριση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη φάση των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Εκεί θα συναντήσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αν οι Ρεντς υποτάξουν στον επαναληπτικό τους την Μπρίστολ Σίτι.

Αν πάντως η φάση των «32» είχε πολύ ενδιαφέροντα ματς όπως το ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τότεναμ ή το Τσέλσι - Άστον Βίλα, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για τους «16». Οι ομάδες της Premier League έπεσαν γενικά στα... μαλακά, ενώ η έκπληξη της χρονιάς, Μέιντστοουν, δεν θα βρει μπροστά της κάποιο μεγαθήριο από την πρώτη κατηγορία, αλλά τον νικητή του Σέφιλντ Γουένστντεϊ - Κόβεντρι.

The draw has been made for the #EmiratesFACup fifth round proper 🚨