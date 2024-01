Ο αμυντικός της Γουέστ Μπρομ, Κάιλ Μπάρτλεϊ, αψήφησε τον κίνδυνο και έτρεξε στην κερίδα για να σώσει τα παιδιά του από τις συμπλοκές που διαδραματίζονταν μεταξύ των οπαδών.

Άσχημες εικόνες διαδραματίστηκαν στο «Χόθορνς» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Γουέστ Μπρομ - Γουλβς, όταν ξέσπασε χάος στις εξέδρες με ξύλο οπαδών και εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.

Μεταξύ αυτών που κινδύνευσαν από τις συμπλοκές ήταν και τα δυο παιδιά του αμυντικού της Γουέστ Μπρομ, Κάιλ Μπάρτλεϊ, που βρίσκονταν στις κερκίδες του γηπέδου, με τον Άγγλο ωστόσο να δρα άμεσα για την ασφάλειά τους.

Συγκεκριμένα ο Μπάρτλεϊ αψήφησε τον κίνδυνο, πήγε στις κερκίδες και απομάκρυνε τα παιδιά του, το οποίο και πήρε μαζί του στη φυσούνα. Την ίδια στιγμή περίπου 50 αστυνομικοί και άνθρωποι της ασφάλειας προσπαθούσαν να κρατήσουν το εξαγριωμένο πλήθος μακριά από τον αγωνιστικό χώρο

Kyle Bartley ensures his family are safe down the tunnel after the distressing scenes at the Hawthorns. pic.twitter.com/zrsaP9JG4b