Η σπάνια «κυκλική κόκκινη κάρτα» που δόθηκε στο FA Cup και ο ρόλος της

Μια «κυκλική κόκκινη κάρτα» χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και τη Γουλβς στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του FA Cup. Ο ρόλος της σύμφωνα με τους διαιτητές.

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» η... κυκλική κόκκινη κάρτα στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στην Μπρέντφορντ και τη Γουλβς στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του FA Cup. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής απέβαλε τον Ζοάο Γκόμες για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Νόργκααρντ, με τον Βραζιλιάνο να αντικρίζει έναν κόκκινο... κύκλο αντί για την κλασική κόκκινη κάρτα.

Η εικόνα της «κυκλικής κόκκινης κάρτας» σήκωσε μεγάλη κουβέντα, καθώς πρόκειται για μια σπάνια -αλλά όχι πρωτόγνωρη- περίπτωση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τόνι Χάρινγκτον έβγαλε από την τσέπη του έναν κόκκινο κύκλο και αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να στείλει στα αποδυτήρια τον ποδοσφαιριστή της Γουλβς. Υπάρχουν λόγοι ωστόσο που ο Άγγλος ρέφερι επέλεξε το συγκεκριμένο σχήμα κάρτας.

Σύμφωνα με ένα forum διαιτητών στην Αγγλία, οι λόγοι για τη χρησιμοποίηση μιας τέτοιας κάρτας είναι δύο. Ο ένας έχει να κάνει με την αχρωματοψία που ενδέχεται να έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Όπως τονίζεται στο forum, με τη χρησιμοποίηση του κύκλου, οι ποδοσφαιριστές διευκολύνονται και δεν μπερδεύονται με το χρώμα της κάρτας, έχοντας φυσικά ενημερωθεί πριν από τον αγώνα για το σχήμα της κάθε κάρτας.

Από εκεί και πέρα, η χρησιμοποίηση μιας κυκλικής κάρτας ενδέχεται να έχει να κάνει και με την ταχύτητα που θέλει να δώσει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Ο ρέφερι δεν χρειάζεται να χάσει αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα για να ελέγξει το χρώμα της κάρτας, καταλαβαίνοντας το χρώμα της μέσω του σχήματος της, καθώς βάζει το χέρι του στην τσέπη. Δευτερόλεπτα που μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά για την εξέλιξη ενός αγώνα, σύμφωνα με τους διαιτητές του ίδιου forum.

