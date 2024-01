Ο Άγγελος Ποστέκογλου δε... χαρίστηκε σε δημοσιογράφο που τού έθεσε άστοχη ερώτηση.

Ο Άγγλος Ποστέκογλου δεν άφησε αναπάντητη ερώτηση δημοσιογράφου που έδειξε να αγνοεί τις επιτυχίες του Αυστραλού τεχνικού της Τότεναμ. Πιο συγκεκριμένα, ο 58χρονος κόουτς πριν αναλάβει τη φετινή σεζόν ως προπονητής των Σπερς, είχε κατακτήσει πέντε κούπες με τη Σέλτικ.

Ο έμπειρος προπονητής που έχει συνηθίσει να μην δαγκώνει τη γλώσσα του κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων Τύπου, το επανέλαβε πρόσφατα μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης της Τότεναμ με την Μπέρνλι για το FA Cup. Ένας δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο αφού ρώτησε τον Ποστέκογλου: «Φαντάζεστε ποτέ τον εαυτό σας να κερδίζει τρόπαια;»

Χωρίς δευτερόλεπτο δισταγμού, ο προπονητής του είπε: «Έχω πραγματικές εικόνες φίλε. Υπάρχουν αρκετές από αυτές. Απλά κοιτάζω αυτές που έχω».

Ενώ στη συνέχεια ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι «είστε τυχερός που μπορείτε να το κάνετε αυτό», για να πάρει μια ακόμα πληρωμένη απάντηση: «όχι, δεν είμαι τυχερός, τα κέρδισα».

Η ανταλλαγή απόψεων έκανε γρήγορα το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τους ποδοσφαιρόφιλους να λατρεύουν την απάντηση του Αυστραλού.

Ange Postecoglou hit back at a journalist after being questioned about ‘lifting trophies’ 🏆😂



pic.twitter.com/gRITdtdnZz