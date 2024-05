Ο Αγγελος Ποστέκογλου εξεράγη με οπαδό, ο οποίος πανηγύρισε το γκολ του Χάαλαντ.

Οι οπαδοί της Τότεναμ λογικά χάρηκαν τη νίκη της Σίτι επί της ομάδας τους, καθώς έτσι... κόπηκαν τα φτερά των φίλων της Αρσεναλ που ήλπιζαν στην κορυφή.

Ωστόσο, ο Άγγελος Ποστέκογλου ο οποίος τονίζει πως η ομάδα του πάντα παίζει για τη νίκη, δεν έδειξε να του αρέσει ότι κάποιος φίλος της Τότεναμ θα πανηγύριζε γκολ αντίπαλης ομάδας.

Οι παρακάτω εικόνες «μιλάνε» από μόνες τους:

Ange Postecoglou seemingly lost his temper with a fan during the game who was making suggestions his team should lose so Arsenal don't win the league. #THFC pic.twitter.com/18KSjbL9Ly