Στα προημιτελικά του FA Cup η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Μπέρνλι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί τη Φούλαμ.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» του FA Cup πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι απέφυγαν η μία την άλλη, με τους Κόκκινους Διαβόλους να αντιμετωπίζουν την Φούλαμ και τους Πολίτες την Μπέρνλι.

Τα ματς των προημιτελικών του FA Cup είναι προγραμματισμένα για το διήμερο 18-19 Μαρτίου.

Tα ζευγάρια των προημιτελικών:

Here's your full draw for the #EmiratesFACup quarter-final 👇