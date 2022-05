Κατεβαίνοντας τα σκαλιά παρέα με το τρόπαιο για να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο και να γιορτάσουν, οι παίκτες της Λίβερπουλ χαιρέτησαν και αγκάλιασαν ένας – ένας τον οπαδό με κινητικά προβλήματα που βρέθηκε κοντά τους.

Οι «κόκκινοι» θριάμβευσαν για δεύτερη φορά απέναντι στην Τσέλσι παίρνοντας και το Κύπελλο Αγγλίας μετά το Carabao Cup και... συνηθίζουν τη διαδρομή από το χορτάρι προς το σημείο της απονομής και την επιστροφή με την πιο γλυκιά κατάβαση για τους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο.

Σε ένα σημείο της σκάλας περίμενε τους παίκτες της ομάδας του Κλοπ ένας οπαδός με κινητικά προβλήματα, ο οποίος είχε καταφέρει να σταθεί για λίγο όρθιος κρατώντας το κάγκελο και περίμενε για να χαιρετήσει τους παίκτες.

Εκείνοι, ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ τον είδαν, τον χαιρέτησαν και τον αγκάλιασαν με θέρμη, σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές του τελικού.

This is beautiful from the Liverpool players as they made their way up to collect their medals ❤️



pic.twitter.com/L2xqkj8bxG