Τρέχοντας για να γιορτάσει με τον Κώστα Τσιμίκα, ο Σαντιό Μανέ το ξανασκέφτηκε και άφησε τον Greek Scouser, για να πάει ν' αγκαλιάσει πρώτα τον συμπατριώτη του, Μεντί, παρηγορώντας τον για τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Ο Μανέ συνεχώς δίνει αφορμές για να κάνει τον κόσμο να καταλάβει πόσο τρομερός άνθρωπος είναι και πόσο βάζει πάνω απ' όλα το καλό του διπλανού του, ακόμα κι όταν αυτός έχει φτάσει σε μια τεράστια επιτυχία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ του Σαββάτου, ο Μανέ άρχισε να τρέχει προς τον τρελαμένο Κώστα Τσιμίκα, όμως, έριξε ταχύτητα και απλά κατευθύνθηκε προς τον περίλυπο Εντουάρντ Μεντί.

Θέλησε ν' αγκαλιάσει και να παρηγορήσει τον συμπατριώτη του για τον χαμένο τελικό, αφήνοντας για λίγο τη δική του χαρά. Ούτως ή άλλως θα είχε όλο το βράδυ για να πανηγυρίζει κι έτσι αυτή η μικρή κίνηση φυσικά και σήμαινε πάρα πολλά και για τον ίδιο, αλλά και για τον Σενεγαλέζο πορτιέρε της Τσέλσι.

Sadio Mané had every right to be the most relieved man here when Liverpool won. He’d missed his own penalty after all. But before he celebrated winning the #FACup with #LFC, his first thought was to run over to his Senegal teammate Edouard Mendy in the Chelsea goal. A class act. pic.twitter.com/9wB8ocgAwo