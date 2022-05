Ενα απίθανο σκηνικό που σκορπίζει χαμόγελα, αλλά και ραγίζει καρδιές. Τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ έκαναν τη διαφορά με την παρουσία του Μοαμέν Ζακάρια.

Η εικόνα με τους παίκτες της Λίβερπουλ να πανηγυρίζουν με τον Μοάμεν Ζακάρια που βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι έκανε τον γύρο του κόσμου. Οι Reds γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου και ο Αιγύπτιος πρώην ποδοσφαιριστής το πανηγύρισε με την ψυχή του. Η ιστορία του Ζακάρια είναι σκληρή και το 2019 το χτύπημα για τον πρώην διεθνή ήταν τεράστιο.

Ο πρώην παίκτης της Αλ Αχλί και της Εθνικής είχε διαγνωστεί με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), μια σπάνια νευρολογική νόσος με άγνωστη αιτιολογία. Είναι προοδευτική η εξέλιξή της επηρεάζοντας σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Οι συμπατριώτες του τον αγκάλιασαν και ο Μο Σαλάχ δεν θα μπορούσε να λείψει από δίπλα του. Ο σταρ της Λίβερπουλ τον κάλεσε για τον τελικό του FA Cup και μαζί σήκωσαν την κούπα.

Class from Mo Salah and #LFC players as they were celebrating the FA Cup with Mo'men Zakaria 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/0iHBePiE7r