Οι δήμαρχοι των δύο πόλεων με επιστολή τους εξέφρασαν την επιθυμία να μην να διεξαχθεί στο Γούεμπλεϊ ο ημιτελικός του FA Cup μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ.

Στο διήμερο 16-17 Απριλίου αναμένεται να διεξαχθεί ημιτελικός μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας. Ωστόσο, μέχρι τότε υπάρχουν αρκετά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου οι δύο ομάδες να είναι σε θέση να κοντράρουν τις δυνάμεις τους, με φόντο τον τελικό του θεσμού.

Το συγκεκριμένο διήμερο θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο και έτσι κανένα δρομολόγιο τρένου δεν θα εκτελεστεί από και προς το Λονδίνο. Γι' αυτό και οι οπαδοί των δύο ομάδων ζήτησαν να αλλάξει έδρα ο ημιτελικός και μην λάβει χώρα στο Γουέμπλεϊ.

Μετά από αυτό το αίτημα, πήρε θέση τόσο ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ όσο και εκείνος του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, με τους δύο ισχυρούς άνδρες να ενώνουν τις φωνές τους μέσω κοινής επιστολής που έστειλαν στην αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, τονίζοντας πως είναι απαραίτητη η αλλαγή έδρας.

«Χωρίς γρήγορα τρένα και με απευθείας ανταπόκριση, πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να οδηγήσουν, να πετάξουν, να κάνουν υπερβολικά περίπλοκα ταξίδια με τρένο ή να κλείσουν διανυκτερεύσεις.

Αν ληφθεί υπόψη το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, είναι σαφές ότι οι οπαδοί και των δύο συλλόγων που θα παραστούν σε αυτόν τον αγώνα θα αντιμετωπίσουν υπερβολικό κόστος και ταλαιπωρία, και αυτό χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δύο δήμαρχοι.

🚨 NEW: Liverpool metro mayor Steve Rotheram has co-written a letter to the FA with his Manchester counterpart Andy Burnham over the decision to host the cup semi-final between Liverpool and Manchester City at Wembley. #awlive [telegraph] pic.twitter.com/DdukHstptq