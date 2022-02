Ο Σολ Μπαμπά όντας πλέον μόνιμα ευτυχισμένος με τη ζωή μετά την τεράστια νίκη απέναντι στον καρκίνο, κατάφερε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της Μίντλεσμπρο επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η «Μπόρο» του Κρις Γουάιλντερ κατάφερε να κάνει τους «κόκκινους διαβόλους» να υποστούν ακόμα ένα σοκ, αφού η ομάδα του Ράνγκνικ οδηγήθηκε σε αποκλεισμό – κάζο στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, αποχαιρετώντας ακόμα έναν στόχο (και) για τη φετινή σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Παρασκευής κατάφεραν ν' απαντήσουν στο γκολ που είχαν δεχθεί από το πρώτο μέρος, είχαν τεράστια τύχη σε μια μοναδική χαμένη ευκαιρία του Μπρούνο που πέτυχε το δοκάρι, ενώ στα πέναλτι ο Ελάνγκα αστόχησε κι έτσι η Μίντλεσμπρο πέρασε στον 5ο γύρο.

Ο Σολ Μπαμπά ήταν εξ αυτών που σκόραραν στη διαδικασία από την άσπρη βούλα. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της παράτασης της αναμέτρησης και πήρε την ευθύνη της εκτέλεση πέναλτι λίγο αργότερα, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή ήταν ίσως η πρώτη σπουδαία στιγμή του ιδιαίτερου κεφαλαίου της καριέρας του, έχοντας επιστρέψει από μάχη με τον καρκίνο μόλις λίγους μήνες νωρίτερα...

