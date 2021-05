Η Γκρόνινγκεν βρίσκεται «αγκαλιά» με την είσοδο στα ολλανδικά play-offs για την πρόκριση στο UEFA Conference League, μετά και τον θρίαμβο επί της Έμεν (0-4), για τον οποίο συνέβαλε τα μέγιστα ο ζωντανός θρύλος της ομάδας ονόματι Άριεν Ρόμπεν. Ο βετεράνος σταρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα από τον Σεπτέμβριο, όταν και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην επάνοδό του στα ολλανδικά γήπεδα και την ενεργό δράση και χρειάστηκε να μείνει νοκ-άουτ για αρκετούς μήνες. Ωστόσο, αφού αγωνίστηκε στα δύο από τα τελευταία τρία παιχνίδια των Πράσινων, πήρε φανέλα βασικού και με δύο ασίστ αναδείχθηκε MVP του αγώνα, βιώνοντας τη δική του στιγμή λύτρωσης.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «ESPN» μετά το τέλος του αγώνα, ο θρύλος των Μπάγερν Μονάχου και εθνικής Ολλανδίας λύγισε από τη συναισθηματική φόρτιση και παραδέχθηκε πόσο πολύ περίμενε αυτή τη στιγμή τους τελευταίους μήνες.

«Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω ποδόσφαιρο. Αν μπορώ να το κάνω επιτυχημένα, αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Μου θυμίζει πολλά. Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Ήλπιζα να μπορέσω να παίξω ξανά και περίμενα περισσότερα. Ήταν σκληρό, αλλά συνέχισα να παλεύω. Η ανταμοιβή θα ερχόταν κάποια στιγμή. Το διασκέδασα σαν μικρό παιδί και ήμουν σημαντικός και για την ομάδα».

Μάλιστα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για ενδεχόμενη επιστροφή στους Οράνιε ενόψει Euro, έθεσε ξεκάθαρα εαυτόν στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Φρανκ Ντε Μπουρ.

«Αν με καλέσει, θα έρθω. Όταν επέστρεψα το περασμένο καλοκαίρι στη δράση, το Euro ήταν ένα από τα πιο τρελά μου όνειρα. Για αρχή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες. Μετά θα δούμε».

Arjen Robben couldn’t control his emotions after winning MOTM with two assists.

It was his first start for seven months after a long-term injury

(via @espnnl) pic.twitter.com/mBMQM2GlWA

— ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2021