Απίστευτος Ρόμπεν: Στα 37 του οδηγεί την Γκρόνινγκεν στην Ευρώπη (pics)

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Άριεν Ρόμπεν αναίρεσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα που τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά, την Γκρόνινγκεν. Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο ντεμπούτο του με την Αϊντχόφεν τον άφησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Ωστόσο την Κυριακή (09/05) επέστρεψε στα γήπεδα και για πρώτη φορά από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα Γκρόνινγκεν, πήρε θέση στο βασικό σχήμα της ομάδας του, στον αγώνα με την Έμεν.

Ο άλλοτε άσος της Μπάγερν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και κατάφερε μέσα σε διάστημα 10 λεπτών να μοιράσει δύο ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει και το τρίποντο με 4-0 επί της Έμεν. Μάλιστα, αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερη σημαντική για την Γκρόνινγκεν, καθώς έφτασε τους 49 βαθμούς, ούσα στην 7η θέση και σχεδόν έχει «σφραγίσει» την έξοδό της στην Ευρώπη τη νέα σεζόν.

After a lingering injury @ArjenRobben was a starter for the first time since the start of the season. He made an impact right away, by helping @fcgroningen win with class assists pic.twitter.com/pfdbqKzrDT

— 433 (@433) May 9, 2021