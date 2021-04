Η European Super League δεν φαίνεται να είναι ένα πυροτέχνημα, που έσκασε για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η JP Morgan είναι η εταιρία που θα αποτελέσει το μεγάλο χρηματοδότη του νέου εγχειρήματος που ήδη έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που υπάρχει χρήμα δεν θα υπάρχουν εμπόδια για να... τρέξει αυτό το εγχείρημα πιο γρήγορα και με λιγότερα εμπόδια μπροστά του.

BREAKING

JP Morgan have confirmed they are financing the 'European Super League' pic.twitter.com/0DKrZcBZKj

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021