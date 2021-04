European Super League: Το twitter κατακεραυνώνει μια ιδέα χτισμένη στα λεφτά! (pics)

Η είδηση της δημιουργίας της European Super League έχει σκάσει ως βόμβα στο χώρο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και ο κρότος που έχει δημιουργηθεί δεν έχει ηχήσει καλά σε κανέναν!

Μαν. Γιουνάιτεντ, Μαν. Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Αρσεναλ, Τότεναμ, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Γιουβέντους, Μίλαν και Ιντερ ανακοίνωσαν ότι δημιουργούν δική τους Λίγκα, πηγαίνοντας κόντρα στην UEFA και στο Champions League. Ο πολιτικός κόσμος έχει εκφράσει ήδη τις αντιρρήσεις του. Μακρόν και Τζόνσον έκαναν σαφές ότι είναι αντίθετοι με αυτήν την πρωτοβουλία. Στο ίδιο πνεύμα είναι κι οι δηλώσεις του Γκάρι Νέβιλ, όπως κι ο Φέργκιουσον.

Στο twitter δεν είναι λίγοι εκείνοι που ασκούν κριτική σε Φλορεντίνο Πέρεθ, Ανιέλι, Γκλέιζερ και λοιπούς ιδρυτές της εν λόγω Λίγκας.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία του Bleacher Report όπου τα ιδρυτικά μέλη της European Super League ανάβουν πούρα καίγοντας δολάρια.

Φυσικά δεν είναι το μόνο Μέσο που στέκεται στον παράγοντα «λεφτά».

Official football ball of the European Super League .#europeansuperleague pic.twitter.com/H7UnVcnt6T — Rafeh FCB (@RafehFCB10) April 19, 2021

When FIFA and UEFA questions the clubs why they agreed to join the European Super League. pic.twitter.com/y7rQXC63Ez — Nihal Saleem (@nihalsaleem_) April 19, 2021

Κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για μαφία:

Gone tell my kids these are Gangsters who created “European Super League “ pic.twitter.com/Bj7rIZNayS — Sam (@Jashin_utd) April 19, 2021

Messi after joining west ham after Barcelona’s decision to join European super league and meeting Jesse Lingard pic.twitter.com/am9sn5ACqZ — kunal (@kunal06014104) April 19, 2021

Florentino Perez right now right now. FIFA

EUFA

European Super League pic.twitter.com/gzFLUA4098 — Crooked Young (@raulahmaad) April 19, 2021

Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καν καταλάβει το format του νέου πρωταθλήματος. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στο gazzetta.gr.

Me explaining to my house mates who don’t follow Soccer what the “European Super League” is. pic.twitter.com/fRcNRANwOI — Ed Neal (@ed_neal33) April 19, 2021

Arsenal, Tottenham, City and Atletico have never won the European Cup. Tottenham's last trophy was 13 years ago. Money League, Super Shit League, not Super League. https://t.co/48LPUFbkSY — Matt Law (@Matt_Law_DT) April 19, 2021

Arsenal in the European Super League.(If this shit happens)#SayNoToSuperLeague pic.twitter.com/U3QaVTkFdl — MZ314 (@KhalifaAim) April 19, 2021

Η «επίσημη μπάλα» του πρωταθλήματος:

Official matchball for the European Super League pic.twitter.com/FMpdktHCGi — r1cs1²¹ ( ͝) (@r1cs11) April 19, 2021

European Super League group Chat : Real Madrid : Some teams should not be even here. Manchester United : Chelsea : Liverpool : Good one mate Arsenal : pic.twitter.com/r1U1LnK7BY — Krutik (@krumufc22) April 19, 2021

European Super League. Arsenal when they have Barcelona next after losing 6-0 to Bayern. pic.twitter.com/xnIhTNhXup — Benaíah (@kwamebenaiah) April 19, 2021

Arsenal and Tottenham players getting ready for European Super League pic.twitter.com/mlb2MWOe1C — GABI (@Mrdeputy_k) April 19, 2021

