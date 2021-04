Μπορεί ο Τιμπό Μουλέν να μην «έπιασε» στον ΠΑΟΚ και στην Ξάνθη, αλλά με τη φανέλα της Ακαντέμικα Κλιντσένι στη Ρουμανία τα πηγαίνει περίφημα. Ο 31χρονος Γάλλος μέσος βρήκε δίχτυα, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του κόρνερ.

Ενα γκολ το οποίο θέτει υποψηφιότητα για το τέρμα της χρονιάς στη Ρουμανία!

Former Legia and PAOK midfielder Moulin just scored a fantastic goal straight from a corner away at Dinamo. Fantastic stuff from the Frenchman! pic.twitter.com/AkVVM6YnOJ

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 9, 2021