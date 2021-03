Ο Ανρί έχοντας απηυδήσει από την έχθρα του κόσμου και το μίσος που μπορεί να γίνονται αποδέκτες οι ποδοσφαιριστές έπειτα από κακές εμφανίσεις, με τους θύτες να προστατεύονται από την ανωνυμία και να βγάζουν όλη την αγένεια και την έλλειψη εκπαίδευσής τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ανακοίνωσε πως θα κλείσει τους λογαριασμούς του στα social media!

«Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις έναν λογατιασμό και να κάνεις μπούλινγκ ή να βρίσεις κάποιον χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες αφού σε προστατεύει η ανωνυμία. Μέχρι να αλλάξει αυτό, απέχω από α social media» έγραψε ο Γάλλος θρύλος!

Hi Guys

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg

— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021