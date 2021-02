Απίστευτο ξύλο σε ματς του αλβανικού πρωταθλήματος (vid)

Η αναμέτρηση μεταξύ της Μπίλις Μπαλς και της Λάτσι βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 1-0 ωστόσο επισκιάστηκε από τα θλιβερά επεισόδια με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανονιγηριανός στράικερ, Κίριαν Νουαμπουέζε έριξε αγκωνιά στον αντίπαλο του Τζόι Καρκάνι, ενώ την στιγμή που ο τελευταίος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος τον χτύπησε ξανά πυροδοτώντας μεγάλης έκταση επεισόδια μεταξύ των δύο αντιπάλων.

Ο αγωνιστικός χώρος μετετράπη σε ρινγκ με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποβάλλονται και το ματς να διακόπτεται για λίγα λεπτά. Τελικά συνεχίστηκε με την Λάτσι να επικρατεί με 1-0.

Δείτε την σύρραξη ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στο ματς της Μπίλις με την Λάτσι...

Bylis-Laci, Albania top division. Kyrian Nwabueze gets the red card for elbowing an opponent. He then goes and punches the player lying on the ground. A lynching mob starts. Albanian football at its finest hour... https://t.co/wlf5pzts4q

— Ermal Kuka (@Ermal_Kuka) February 13, 2021